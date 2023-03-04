مصرع عجوز صدمه توكتوك أثناء عبوره الطريق في الإسكندرية

لقي "سعيد.م.ج"، 60 عامًا، بالمعاش، مصرعه، اليوم السبت، متأثرًا بجراحه، بعدما صدمته مركبة "توكتوك" بدون لوحات معدنية، أثناء عبوره الشارع في منطقة الدخيلة غربي الإسكندرية، وتم إلقاء القبض على قائده.

وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية اللواء خالد البروي، إخطارًا من إدارة شرطة المرور، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة، حول بلاغًا من الأهالي بوقوع حادث سير في نطاق حي العجمي، وأسفر عن مصرع شخص.

وبانتقال الشرطة، رفقة سيارات الإسعاف، إلى موقع البلاغ تبين من المعاينة والفحص الأولي وقوع الحادث في نطاق دائرة قسم شرطة الدخيلة، حيث تسبب في عرقلة الحركة المرورية بالطريق لبعض الوقت.

وبالفحص تبين وجود جثة مسجاة في نهر الطريق، وبسؤال شهود العيان أفادوا بأنه وأثناء محاولة الضحية عبور الضحية الطريق صدمته مركبة "توكتوك" حيث كانت مسرعة، ما أدى إلى مصرعه في الحال.

فيما اتهم شقيق الضحية قائد مركبة الـ"توكتوك" بالتسبب في الحادث، حيث ألقى ضباط وحدة مباحث القسم القبض عليه، وبفحص حالته تبين أنه يدعى "إبراهيم.م.أ"، سائق، وأن المركبة بدون لوحات معدنية.

ووفقًا لمصدر أمني، تم التحفظ على المركبة، ونقل الجثة إلى المشرحة، وإعادة تسيير حركة السيارات على الطريق، وتحرر محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لتباشر التحقيق.