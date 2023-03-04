قالت هيئة الغذاء والدواء، إنه غير مسموح استخدام مسحوق الحشرات في المنتجات الغذائية الموجودة بالمملكة، وذلك وفقا اللوائح الفنية المعتمدة.



وذكرت هيئة الغذاء –عبر حسابها بموقع تويتر- ردا على استفسار من مواطن بهذا الخصوص، أن: «اللوائح الفنية المعتمدة (بطاقات المواد الغذائية المعبأة) لا تسمح باستخدام مسحوق الحشرات في المنتجات الغذائية بصورة عامة».



وبحسب ما نشرته صحيفة «عاجل» السعودية، قال المواطن في استفساره: «هل مسموح استخدام الحشرات في الطعام عندنا؟».



وأرفق المواطن سؤاله بفيديو متداول بمواقع التواصل الاجتماعي، حول صاحب محل آيس كريم في ألمانيا، أعلن عن أول منتج آيس كريم بنكهة صراصير الليل.



وقال صاحب متجر الآيس كريم، إنه فكر كثيرا في تجربة الصراصير على شكل الآيس كريم.







تحية طيبة، اللوائح الفنية المعتمدة (بطاقات المواد الغذائية المعبأة) لا تسمح باستخدام مسحوق الحشرات في المنتجات الغذائية بصورة عامة. — هيئة الغذاء والدواء (@Saudi_FDA) March 4, 2023