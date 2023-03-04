نهلة سامح: الفوز على الزمالك خطوة مهمة في مشوار الفوز بالدوري

قالت نهلة سامح، قائد فريق الكرة الطائرة للسيدات بالنادي الأهلي، إن الفوز على الزمالك بنتيجة 3-1 في المباراة التي أقيمت مساء الجمعة، ضمن منافسات بطولة الدوري، من أهم النتائج التي حققها الفريق هذا الموسم في مشواره ببطولة الدوري.

وأشارت نهلة سامح إلى أن الفوز على الزمالك هو أول الطريق في حسم لقب الدوري هذا الموسم، خاصة وأن البطولة هي المحببة لـ«سيدات طائرة الأهلي».

وأوضحت أنها دائمًا ما تتحدث مع زميلاتها من أجل التركيز بقوة في المباريات، وبذل أقصى جهد من أجل الفوز والاستمرار في حصد البطولات.

وأكدت نهلة أن حمدي الصافي المدير الفني، كان له دور كبير في فوز الفريق، من خلال تعليماته الخاصة بالاستقبال والثبات الانفعالي، ومطالبته بالهدوء، خاصة بعد الأخطاء الكبيرة في الشوط الأول.