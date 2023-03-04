وصلت إلى مطار زوسوف البولندي القريب من الحدود الأوكرانية، يوم الجمعة، طائرتا إغاثة تحملان 168 طناً من مساعدات المملكة العربية السعودية للشعب الأوكراني، وذلك تمهيدًا لدخولها عبر الحدود البولندية إلى أوكرانيا.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية"واس" يوم الجمعة، بأن الحمولة تشمل مواد إيوائية، ومولدات كهربائية، بالإضافة إلى مستلزمات طبية.

يشار إلى أن المملكة وقعت الأسبوع الماضي اتفاقية ومذكرة تفاهم بتقديم حزمة مساعدات إنسانية إضافية لأوكرانيا بمبلغ 400 مليون دولار أمريكي.

كما سبق أن قدمت المملكة مساعدات طبية وإيوائية عاجلة بقيمة 10 ملايين دولار أمريكي للاجئين من أوكرانيا إلى الدول المجاورة، وبالأخص بولندا، وذلك بالتنسيق مع الحكومة البولندية ومنظمات الأمم المتحدة.