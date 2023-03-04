شرم الشيخ تستضيف فعاليات المؤتمر الدولي الرابع عشر في الإنشاء الأخضر وتكنولوجيا النانو

انطلقت فعاليات المؤتمر الدولي الرابع عشر في الإنشاء الأخضر وتكنولوجيا النانو NTC - 2023، من مدينة شرم الشيخ، والمقرر استمراره حتى 7 مارس الحالي، وينظمه المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.

والمؤتمر يناقش على مدار 5 أيام، آليات البناء الأخضر والمستدام، وإعادة تدوير المخلفات والنفايات الصلبة بهدف حماية البيئة، وتسليط الضوء على إنجازات الباحثين المصريين الذين استطاعوا أن يقطعوا شوطًا في هذا المجال لتصبح أبحاثهم في مجال المنافسة الدولية، مع استمرار بحث القضايا العلمية الأساسية للحفاظ على الموارد البيئية، وبحث سبل الاستفادة من نتائج الأبحاث وتحويلها إلى منتجات خضراء وتكنولوجيا محلية تطبيقًا لنهج الاقتصاد المبني على المعرفة.

وتضمن المؤتمر معرضًا يشتمل على العديد من العارضين من الشركات المختلفة، وآخر التطورات في مجال الاستدامة وتطبيقات النانو في البناء والتشييد.

وشهد فعاليات انطلاق المؤتمر، اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والدكتور خالد الذهبي رئيس مجلس إدارة المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، والدكتور شريف فخرى رئيس الجامعة المصرية الروسية، والدكتور ياسر رفعت نائب وزير التعليم العالي.

وقال الدكتور خالد الذهبي رئيس مجلس إدارة المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، إن هذا المؤتمر يتيح للمشاركين تبادل الأفكار والرؤى والخبرات من خلال الجلسات العلمية واللقاءات الجانبية، كما يسهم المعرض المصاحب للمؤتمر في طرح ومناقشة أهم الموضوعات وآخر التطورات في مجال الاستدامة وتطبيقات النانو في البناء والتشييد.

وأكد أن الجميع يسعى إلى تحقيق حلم الإنسانية لهذا الجيل، من خلال توفير الراحة والمزايا الاقتصادية دون التضحية بحقوق الأجيال المقبلة، وذلك عن طريق استخدام موارد الأرض من خلال تكنولوجيا النانو.

ومن جهته، أشار اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إلى الإجراءات التي جرى اتخاذها لتحويل شرم الشيخ إلى مدينة خضراء ذكية مستدامة صديقة للبيئة، مؤكدًا على الإشادة الدولية خلال وعقب انتهاء مؤتمر تغير المناخ الذي أقيم بشرم الشيخ نوفمبر 2022.

وأوضح المحافظ أن هذا المؤتمر يهدف إلى الخروج بتوصيات علمية هامة فعالة، ونتائج في مجال الحفاظ على البيئة وأحدث تكنولوجيات البناء، وهذه النتائج يمكن تطبيقها على أرض الواقع.