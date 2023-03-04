مباحث المصنفات: ضبط مدير دار نشر لاتهامه بيع وتوزيع الكتب دون فواتير شراء أو تفويض

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ألقت مباحث المصنفات، القبض على مدير دار نشر؛ لاتهامة بيع وتوزيع الكتب العلمية والأدبية دون فواتير شراء أو تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات، وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (مالك دار نشر - كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة)، ببيع وتوزيع العديد من الكتب العلمية والأدبية دون فواتير شراء أو إذن كتابي أو تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية وبالمخالفة للقانون.

وتم استهداف الدار المٌشار إليه، وضبط المدير المسئول - مقيم بمحافظة القاهرة- وبالتفتيش تم العثور على (2250 نسخة لكتب "علمية وأدبية" دون الحصول على تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون).

وبمواجهة المتهم، اعترف بارتكابه الواقعة، بالاشتراك مع مالك الدار على النحو المشار إليه بقصد تحقيق الربح المادي.

ويأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.