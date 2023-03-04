مفوض حقوق الإنسان: الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة مأساوي

قال مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن احتلال الأرض الفلسطينية، على مدى أكثر من خمسين عاما، أدى إلى انتهاكات جسيمة ومتكررة لحقوق الإنسان.

وفي مستهل كلمته في حوار حول تقريره بشأن الأرض الفلسطينية المحتلة، قال فولكر تورك إن الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة مأساوي بالنسبة للفلسطينيين، قبل كل شيء، إذ أدى الاحتلال إلى تعميق الحرمان وانتزاع الممتلكات وانتهاك الحقوق بما في ذلك الحق في الحياة.

وشهد عام 2022، استشهاد أكبر عدد من الفلسطينيين، منذ 17 عاما، بيد قوات الأمن الإسرائيلية وأيضا أكبر عدد من القتلى الإسرائيليين منذ عام 2016.

وقال المفوض السامي لحقوق الإنسان إن عدد الضحايا ازداد بشكل حاد خلال الأسابيع الأولى من العام الحالي.

وأشار تورك إلى مقتل شقيقين إسرائيليين مساء الأحد، وما تبع ذلك من أعمال شغب من مئات المستوطنين واستشهاد رجل فلسطيني وإصابة اثنين آخرين وطعن آخر وتعرض شخص للضرب المبرح، بالإضافة إلى إضرام النار في منازل الفلسطينيين ومحالهم وتخريب عشرات السيارات.

ونقل تورك عن الهلال الأحمر الفلسطيني أن 390 شخصا أصيبوا، كما هوجمت ثلاث سيارات إسعاف.

مأساة تصريحات محو قرية حواره

واستنكر ما قاله وزير المالية الإسرائيلي عن "محو" قرية حوارة، وقال إن هذا التصريح الذي لا يمكن استيعابه يحرض على العنف والعداء.

ووجد تقرير المفوض السامي أن القوة المميتة اُستخدمت بشكل متكرر من قوات الأمن الإسرائيلية بغض النظر عن مستوى التهديد، كما أنها استخدمت أحيانا كإجراء أولي وليس ملجأ أخيرا.

ووثّق مكتب حقوق الإنسان عدة حالات يبدو أنها إعدام خارج نطاق القضاء أو قتل مستهدف من قبل قوات الأمن الإسرائيلية.

ووجد التقرير أن 131 فلسطينيا استشهدوا بيد قوات الأمن الإسرائيلية خلال العام المنصرم في سياق تنفيذ القانون، خارج نطاق الأعمال العدائية، يتضمن ذلك 65 شخصا أعزل أو لم يكونوا منخرطين في أي هجمات أو اشتباكات وفق ما أفيد به.

ومنذ عام 2017، لم يتم التحقيق سوى في 15% من أعمال القتل هذه، ولم يؤد سوى أقل من 1% من التحقيقات إلى إدانة.

وقُتل 13 إسرائيليا بيد فلسطينيين، خلال الفترة التي يغطيها التقرير، حيث قال المفوض السامي إن تسعة إسرائيليين، منهم 3 أطفال، وأجنبيا قتلوا في هجومين منذ ذلك الوقت.

عقاب جماعي وإفلات من العقاب،

وقال المفوض السامي إن إسرائيل تفرض العقاب الجماعي، المحظور بموجب القانون الدولي، على الفلسطينيين بشكل متزايد، مشيرا إلى الإغلاق المفروض على غزة مستمر منذ 16 عاما.

وقال إن 967 فلسطينيا يُحتجزون بموجب ما يُسمى بـ"الاحتجاز الإداري" الذي يُحبس في سياقه الأشخاص بشكل تعسفي لفترات طويلة بدون محاكمة أو توجيه اتهامات كما قال تورك.

وأضاف المفوض السامي لحقوق الإنسان أن القتل خارج نطاق القانون، واستخدام القوة والتعذيب وإساءة المعاملة من قوات الأمن الفلسطينية أيضا، يقابل بالإفلات من العقاب.

وأكد فولكر تورك، إدانته للعنف الذي أدى إلى مقتل وتضرر الكثيرين على الجانبين، وتوليد اليأس، مؤكدا أن إنهاء العنف يتطلب إنهاء الاحتلال.