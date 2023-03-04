إبراهيم عيسى: كل الأسئلة الاقتصادية تُجاب في طبق الكشري

قال الإعلامي إبراهيم عيسى، إن الأساس في الدول أن تكون مصلحة المواطن مُقدمة على مصلحة الوطن.



وأضاف خلال برنامج "حديث القاهرة" على شاشة "القاهرة والناس"، أن الدول التي فضلت مصلحة الوطن على المواطن لم تحقق الاثنين، مشيرا إلى أن الدولة ركزت اهتمامها على مدار السنوات الماضية، على توفير "أكل العيش" للمواطنين.



وتابع: "بيننا وبين الحكومة طبق الكشري أو أكل العيش.. الاقتصاد بيأثر في طبق الكشري"، مشيرا إلى أن كل الأسئلة الاقتصادية تُجاب في طبق الكشري.



وضرب أمثلة على هذه الأسئلة، بما إذا كانت الدولة تلعب دور المالك أم الإدارة، وأن تكون لأجهزة الدولة اقتصادها أم تبعد كلية عن المشهد ويكون دورها التنظيم والمحاسبة، معتبرا أن طبق الكشري معيار مهم للوضع الاقتصادي.



ونوه بأن الدولة كرست سياساتها للتعامل من منطلق السلطة الأبوية التي تستهدف توفير "أكل العيش" لمواطنيها، لافتا إلى أن الاقتصاد تم إيلاؤه أهمية أكبر من السياسة والحرية والديمقراطية.