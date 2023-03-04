أزمة منصة هوج بول تصل إلى مجلس النواب

طلب إحاطة بشأن استيلاء المنصة على 6 مليارات جنيه من المواطنين

أبو السعد: الشركة اصطادت العملاء بإيهامهم بتحقيق ربح 54 دولارا شهريا



تقدمت النائبة هالة أبوالسعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب، موجها لرئيس مجلس الوزراء ووزير الاتصالات؛ بشأن استيلاء منصة هوج بول على 6 مليارات جنيه من أموال المصريين.

وذكرت أبوالسعد، فى طلب الإحاطة أن الفترة الأخيرة انتشرت العديد من الشركات الرقمية التى تعمل بشكل غير قانونى فى مجال الفضاء الإلكترونى، دون حصولها على تراخيص وصعوبة التواصل مع القائمين عليها ونصبها على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.

وأوضحت أن شركة هوج بول واحدة من الشركات التى قدمت نفسها على أنها متخصصة فى تأجير الآلات الخاصة بتعدين العملات الرقمية، أى تشغيل خوارزمية محددة تعمل على إنتاج كمية محددة من العملات الرقمية، وعبر توصيل آلة التعدين بالتطبيق يكون متاحا للمستثمرين استئجار آلة التعدين الموجودة على المنصة عبر الإنترنت.

وأشارت وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى أن منصة هوج بول استطاعت أن تجذب آلاف المصريين بغرض الحصول على أرباح بالدولار من خلال أحد التطبيقات، وأعلنت أرقاما خيالية بعرض مكسب يومى قيمته 4 دولارات مقابل إيداع مبلغ ألف جنيه.

ونوهت بأن هوج بول، اصطادت العملاء بالترويج من خلال الإعلان على سبيل المثال، عن توفر جهاز يتم عرضه للبيع بسعر 10 دولارات، وهذا الجهاز يمكنه ربح دولار فى اليوم، أى 20 دولارا فى 20 يوما متتالية، وكذلك يوجد آلة متخصصة فى البيع بسعر 30 دولارا، خلال 45 يوما يمكنها تحقيق 1.20 دولار، بمجموع ربح كلى يساوى 54 دولارا.

وطالبت هالة أبوالسعد، الحكومة، بالكشف عن أسباب انتشار تلك المنصات التى تخدع المواطنين وتستولى على أموالهم، ومعرفة أسباب عملها بغير نطاق قانونى يحكمها.

من جهة أخرى، تقدم النائب محمد مصطفى السلاب، بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ بشأن إشكاليات وضعف الشبكات بمدينة نصر ومصر الجديدة وخاصة بالمصالح الحكومية.

وأكد السلاب، أن إشكاليات كثيرة يعانى منها أبناء مدينة نصر ومصر الجديدة مع شبكات الإنترنت والهواتف المحمولة طوال الفترات الماضية، بجانب إشكاليات أكبر فى عديد من المصالح الحكومية الخدمية ورفع شعار (السيستم واقع) أمام المواطنين فى كثير من الخدمات وهو الأمر الذى يؤثر بالسلب على إنهاء مصالح المواطنين ويعبرون عن ذلك باستياء شديد ما يتطلب مراجعة هذه الأوضاع من جانب وزارة الاتصالات.

ولفت إلى أنه بجانب ذلك توجد مناطق محددة منعدم بها شبكات المحمول مثل منطقة الواحة ومساكن ضباط زهراء مدينة نصر ومدينة الأمل، وأيضا مكاتب خدمية للمواطنين وخاصة مكتب التضامن المتماس، ومن ثم توجد مسئولية مباشرة على وزارة الاتصالات لمعالجة هذه الإشكاليات فى ضوء تلك التحديات.

وطالب السلاب، بضرورة توفير احتياجات مدينة نصر ومصر الجديدة لماكينات ATM بمكاتب البريد لتسهيل صرف المعاشات ومواجهة إشكاليات الانتظار التى يعانى منها البعض من كبار السن، حتى يتم الحصول على معاشاتهم بكل سهولة ويسر.