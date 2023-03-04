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كندا تسجل 4661 إصابة جديدة بفيروس كورونا و81 وفاة

د ب أ
نشر في: السبت 4 مارس 2023 - 9:26 ص | آخر تحديث: السبت 4 مارس 2023 - 9:26 ص

سجلت كندا، 4661 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و81 وفاة، خلال الساعات الـ 24 الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم السبت.

وترتفع بذلك حصيلة الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 4 ملايين و608 آلاف و456 إصابة، وترتفع الوفيات إلى 51 ألفا و536.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز اليوم أيضا، إعطاء 96 مليونا و956 ألفا و502 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في كندا حتى الآن.

يُذكر أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.


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