قررت هيئة تنشيط السياحة المصرية إلغاء المشاركة فى معرض 2023 MITT السياحى الذى سيقام بالعاصمة الروسية موسكو خلال الفترة من 16 إلى 18 مارس الحالى.. يأتى قرار الالغاء بسبب استمرار التداعيات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية.

وأرسلت غرفة المنشآت الفندقية منشورا إلى الفنادق التى قامت بتسديد رسوم الاشتراك للمعرض السياحى الذى سيقام بموسكو بضروة الإفادة برغبتها فى استرداد المبلغ أو تحويله للمشاركة فى معرض آخر.

يشار إلى أن الحرب الروسية الأوكرانية التى اندلعت منذ عام تقريبا أدت إلى تراجع الحركة السياحية الوافدة من البلدين إلى المقاصد السياحية المصرية بصفة عامة والى مدينة شرم الشيخ بصفة خاصة ما أثر بالسلب على نسب إشغال فنادق المدينة خلال الفترة الماضية.

وطالب الخبراء، بضرورة التمهل وإعادة النظر فى اتخاذ قرار المشاركة فى المعارض السياحية الخارجية خلال الفترة المقبلة انتظارا لما ستسفر عنه التداعيات الحالية للأزمة والتأكد من انتهاء المخاطر لتحقيق المكاسب المرجوة من المشاركة فى هذا المعارض.

وفى سياق متصل قررت هيئة تنشيط السياحة إلغاء المشاركة فى معرض 2023 KITF المنعقد بكازاخستان خلال الفترة من 19 ــ21 إبريل المقبل.. وأوضحت الهيئة أن مجلس إدارة هيئة تنشيط السياحة سيقرر فى وقت لاحق من هذا الشهر ما إذا كانت ستتم المشاركة بالمعرض السياحى w ahalo المزمع إقامته بالبرازيل خلال الفترة من 3 إلى 5 إبريل المقبل.

ومن جهتها أكدت غرفة المنشآت الفندقية برئاسة علاء عاقل إنه بخصوص الفنادق التى قامت بتسديد رسوم المشاركة بمعرضى 2023 MITT السياحى المقام بموسكو خلال الفترة من 16 إلى 18 مارس الحالى، وأيضا بمعرض 2023 KITF المنعقد بكازاخستان خلال الفترة من 19 ــ21 إبريل المقبل والذى تم إلغاء المشاركة بهما من قبل هيئة تنشيط السياحة فإنه يرجى منها الإفادة برغبتها فى استرداد المبلغ أو تحويله للمشاركة فى معرض آخر.

ومن جانب آخر أعلنت شركات بيجاس الروسية استئناف رحلاتها لمصر مجددا من عدة مدن روسية بداية من 19 مارس الحالى

وقال الخبير السياحى عصام على ان شركة الرحلات السياحية PEGAS Touristik أعلنت عن إطلاق برامج رحلات خطوط ساوثويند الجوية إلى شرم الشيخ من أربع مدن روسية فى النصف الثانى من شهر مارس مقابل 88 ألف روبل.

وأضاف أن الرحلات سوف تنطلق من أربع مدن روسية هى موسكو وسانت بطرسبرج وإيكاترينبرج وكازان من السفر إلى شرم الشيخ وستبدأ برامج رحلات Southwind فى شرم الشيخ، اعتبارا من 19 مارس الحالى على متن طائرة اير باص 200ــ330 A

وأضاف أنه فى ديسمبر من العام الماضى أغلقت تركيا والأردن والمملكة العربية السعودية وإريتريا واليمن أجوائها أمام الطائرات ذات التسجيل المزدوج، مما تسبب فى انخفاض ملحوظ لجميع برامج الرحلات الجوية إلى مصر القادمة من روسيا.. مشيرا إلى أن استئناف رحلات PEGAS Touristik سيؤثر بشكل إيجابى على أسعار الجولات فى الوقت الذى يتم إرسال السائحين إلى مصر من قبل شركة BiblioــGlobus السياحية على أساس رحلات الخطوط الجوية المصرية العالمية من سامارا ونيجنى نوفجورود وأوفا وإيروفلوت من موسكو.

كما أعلنت شركة الرحلات السياحية TEZ Tour، بعد إغلاق السماء من قبل الأردن، عن الإلغاء القسرى لبرنامج الرحلة، ولكنها تمكنت مؤخرا من العثور على بديل ــ رحلات Red Wings. و كتل المقاعد على هذه الرحلات متاحة أيضًا من منظمى الرحلات Intourist و Fun & Sun..