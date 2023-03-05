يوسف القعيد: الإقبال على معرض الكتاب هذا العام نجاح غير عادي

أشاد الكاتب والروائي يوسف القعيد، بإقبال المواطنين من مختلف المستويات على الدورة الـ54 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، قائلًا إنه شاهد العديد يحملون كتبًا كثيرة، خلال انتظارهم للأتوبيسات التي خصصتها إدارة المعرض للنقل إلى الميادين الرئيسية.

وقال خلال لقاء لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»، مساء السبت، إنه رأى مواطنين قادمين من الأقاليم لزيارة المعرض، لافتًا إلى أن الأمر دليل على النجاح غير العادي، ويؤكد لمصر والمصريين، أن التركيز على الثقافة شديد الأهمية.

ولفت إلى أن الثقافة خلال فترة الستينيات كانت «جوهر العمل العام»، مستشهدًا بافتتاح الرئيس الراحل جمال عبدالناصر لمبنى الأهرام، وتقديم الصحفي الراحل محمد حسنين هيكل، للمثقفين الذين يكتبون في الجريدة.

وذكر أن عبدالناصر أجرى حوارًا مع نجيب محفوظ، وقال له: «إزيك وإزاي ناس الحسين بتوعك، أنا بقالي فترة طويلة مقرتش لك حاجة جديدة».

وأشار إلى أن «هيكل» رد على الرئيس الراحل بأنه سيقرأ لنجيب محفوظ بنهاية الأسبوع، مضيفًا «هيكل قال: آخر الأسبوع ده هتقرا له حاجة تودي في داهية، وعبدالناصر رد: توديك أنت مش هو، طالما عنده شجاعة إنه يكتب يبقى عندنا الشجاعة إننا ننشر».

وشدد على أن المصريين في العصر الحالي بحاجة لاعتبار الثقافة السلاح الأساسي لبناء الدولة الجديدة، معقبًا: «العقل الذي يقرأ رواية ويذهب لرؤية فيلم ويسمع أغنية لا يمكن أن يتطرف، والفن له في النفس البشرية أمر يصل إلى حدود السحر».

وأوضح أن «مصر قادت الأمة العربية في الستينيات بالثقافة قبل السياسة وأي شيء آخر»، مستشهدًا بقدوم المثقفين العرب إلى مصر حتى يكون اسمهم لامعًا.