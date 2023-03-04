مشاركة 35 شركة إيرانية في فعاليات معرض بالأردن

تشارك 35 شركة إيرانية في فعاليات معرض انطلقت أعماله في العاصمة الأردنية عمان، ويستمر لمدة 10 أيام.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم السبت، أن فعاليات معرض المنتجات الإيرانية، الذي افتتحت مساء أمس، تقام بمدينة الحسين للشباب وتنظمه شركة "المروجون الدوليون للتسويق وتنظيم المعارض الأردنية (ابكو)"، بالتعاون مع شركة ياران کار آفرين لتنظيم المعارض الإيرانية.

وقال مدير عام شركة "ابكو"، رائد أبو سعدة، في بيان اليوم، إن شركات متخصصة بصناعة السجاد اليدوي والمصنع والصناعات الخشبية والمواد الغذائية والمكسرات والبهارات والاكسسوارات وغيرها، تشارك بفعاليات المعرض.

وأشار إلى أن المعرض يفتح أبوابه أمام المواطنين يوميا من الساعة 11 صباحا وحتى التاسعة ليلا، للشراء المباشر من الشركات المشاركة.