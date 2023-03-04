16 جريحا إثر حادث تصادم حافلة تقل أطفالا في جنوب فرنسا

أصيب 16 شخصا في حادث تحطم حافلة تقل أطفالا أثناء عودتهم من مخيم لقضاء العطلات في جنوب شرق فرنسا.

وذكرت صحيفة "لو دوفين" المحلية نقلا عن الشرطة أن الحافلة تحطمت على منحدر على طريق بجنوب جرونوبل صباح اليوم السبت.

وأصيب سائق الحافلة ورفيقته بجروح خطيرة وتم نقلهما بطائرة مروحية إلى المستشفى في جرونوبل.

وخرجت الحافلة عن الطريق لأسباب غير معروفة بالقرب من قرية "كورب" وانزلقت في مجرى مائي، إلا أنها ظلت واقفة بشكل مستقيم على عجلاتها .

وكان من المفترض أن تقل الحافلة 40 طفلا بعد مخيم عطلات استمر أسبوعا إلى محطة جرونوبل للسكك الحديدية، حيث كان من المقرر أن تعود المجموعة إلى باريس.