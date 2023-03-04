طلب إحاطة في النواب لانتشار مراكز غير مرخصة للعناية بالبشرة

تقدم النائب أيمن أبو العلا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجه إلى الدكتور وزير الصحة بشأن انتشار مراكز للعناية وعلاج البشرة غير مرخصة ولا يشرف عليها أطباء جلدية.

وقال أبو العلا، في طلب الإحاطة: "شهدت الفترة الأخيرة انتشار مراكز للعناية وعلاج البشرة غير مرخصة ولا يشرف عليها أطباء جلدية، بل يتواجد بها أشخاص تحت مسمى «إخصائى البشرة والشعر» دون إشراف طبى، رغم أنهم يتعاملون مع جلد وشعر الإنسان.

وأضاف: "انتشار تلك المراكز أصبح ظاهرة، فتلك المراكز لا تشترط للعمل داخلها، الحصول على مؤهل طبي، وإنما مجرد الحصول على دورات تدريبية تتراوح مدتها بين أيام وشهور".

وتابع وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب: "بدورى لدي بعض الأسئلة الموجهة للحكومة بشأن مدى وجود ترخيص لتلك المراكز للعناية بالبشرة والشعر ومدى وجود ترخيص مزاولة لمهنة أخصائى بشرة، بخلاف طبيب الجلدية، نظرًا لتداول ذلك المسمى داخل تلك المراكز التي تعمل حاليًا في هذا المجال.

وتسائل: "هل تقوم وزارة الصحة بمتابعة تلك المراكز ومراقبتها، وما عدد هذه المراكز وهل هناك مراكز تم ضبطها، وأخيرًا ما هي خطة الوزارة بشأن التعامل مع هذه الظاهرة".

وأكد أهمية ذلك الأمر، لما لتلك الظاهرة من أهمية، حيث تتعلق بالصحة العامة للمواطنين، ما يتطلب تنظيم عملها بشكل قانوني ورسمي حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.