دورتموند يفوز على لايبزيج ويعتلي قمة البوندسليجا

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اعتلى فريق بوروسيا دورتموند قمة الدوري الألماني (بوندسليجا)، بشكل مؤقت، عقب فوزه على ضيفه لايبزيج 2 / 1 خلال المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة، في الجولة الثالثة والعشرين من المسابقة.

وأنهى دورتموند الشوط الأول متقدما بهدفين نظيفين سجلهما ماركو ريوس في الدقيقة 21 من ركلة جزاء، وإيمري تشان في الدقيقة 39.

وفي الشوط الثاني تمكن لايبزيج من تسجيل هدف تقليص الفارق عن طريق إيميل فورسبيرج في الدقيقة 74.

ورفع دورتموند رصيده إلى 49 نقطة في صدارة الترتيب، مؤقتا، وتوقف رصيد لايبزيج عند 42 نقطة في المركز الرابع.

ومن الممكن أن يتراجع دورتموند للمركز الثاني في حال فوز بايرن ميونخ، صاحب المركز الثاني برصيد 46 نقطة، على شتوتجارت اليوم السبت.