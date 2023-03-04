الآلاف يتظاهرون في سلوفاكيا للمطالبة بإجراء مفاوضات سلام بشأن أوكرانيا

شارك الآلاف في العاصمة السلوفاكية براتسلافا، مساء الجمعة، في مسيرات مختلفة ضد الحرب في أوكرانيا.

وكانت المسيرة الأكبر بعنوان "مسيرة من أجل السلام" قد تم تسجيلها من قبل شخص مجهول الهوية، وقيل إنها مدعومة من قبل دوائر يمينية شعبوية وموالية لروسيا.

ودعا المتظاهرون إلى مفاوضات السلام بدلا من توريد الأسلحة، وساروا من المقر الرسمي للرئيسة زوزانا كابوتوفا، مخترقة وسط المدينة، إلى السفارة الأمريكية في سلوفاكيا.

وإلى جانب عدد لا يحصى من الأعلام السلوفاكية، كان بالإمكان أيضا رؤية علم روسي واحد على الأقل، وعلم سوفيتي واحد.

وطغى على اللافتات، رسائل بسيطة مثل "نريد السلام"، لكن شوهد أيضا شعارات ضد توريد الأسلحة وعضوية سلوفاكيا في حلف شمال الأطلسي "الناتو".

كانت سلوفاكيا قد سلمت 8 مدافع هاوتزر من طراز "زوزانا 2" التي طلبتها أوكرانيا العام الماضي، حسبما أعلنت وزارة الدفاع في براتيسلافا في يناير الماضي .

وقال وزير الدفاع السلوفاكي ياروسلاف ناد حينذاك: "نحن على قناعة أنه بمساعدة هذه المدافع، سيتمكن المدافعون الأوكرانيون من إنقاذ أكبر عدد ممكن من الأرواح وتقريب وطنهم من تحقيق نصر غير مشروط على العدو"،في إشارة إلى روسيا.