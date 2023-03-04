 السعودية وإمارة موناكو توقعان بياناً مشتركاً لإقامة علاقات دبلوماسية - بوابة الشروق
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السعودية وإمارة موناكو توقعان بياناً مشتركاً لإقامة علاقات دبلوماسية

علم السعودية
علم السعودية
د ب أ
نشر في: السبت 4 مارس 2023 - 2:27 ص | آخر تحديث: السبت 4 مارس 2023 - 2:27 ص

وقعت المملكة العربية السعودية وإمارة موناكو، بياناً مشتركاً لإقامة علاقات دبلوماسية بينهماذلك في إطار تعزيز العلاقات المشتركة وتوسيع أطر التعاون بينهما.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية"واس" يوم الجمعة عن السفير السعودي لدى فرنسا فهد بن معيوف الرويلي، وسفير إمارة موناكو لدى فرنسا كريستوف ستينر قولهما إن توقيع البيان يأتي في إطار حرص حكومتي البلدين على تعزيز العلاقات الثنائية وتحقيق تطلعات شعبيهما وتوسيع آفاق التعاون والصداقة في مختلف المجالات".

وإمارة موناكو هي إمارات ذات سيادة على شاطئ البحر المتوسط في منطقة الريفييرا الفرنسية، تحيطها الجمهورية الفرنسية من ثلاث جهات، ويبعد مركزها حوالي 16 كيلو مترا عن الجمهورية الإيطالية.


وتم الاعتراف رسميًا بسيادة الدولة بموجب معاهدة بين فرنسا وموناكو عام 1861. وعلى الرغم من أن مُونَاكُو مستقلة وتسعى لسياسة خارجية مستقلة، إلا أن الدفاع الوطني يقع على عاتق فرنسا.

 

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