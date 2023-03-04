ضحايا تطبيق هوج بول يروون كواليس تعرضهم للنصب: ضغوط الحياة وصلتنا لكده

قال عز الدين مصطفى، أحد ضحايا تطبيق هوج بول الإلكتروني، إنه دخل على التطبيق منذ حوالي شهرين، لافتًا إلى إيداع 42 ألف جنيه، في انتظار تحقيق عائد يصل إلى 200 ألف.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسئوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء السبت، أنه اشترى آلة تعدين في بادئ الأمر، وحصل في المقابل على الأموال التي وعدوه بها القائمون على التطبيق.



وأشار إلى أن القائمين على التطبيق بدأوا طرح عروض جديدة، ثم فوجئوا بغلق الحسابات الخاصة بهم في الأول من مارس، متسائلًا عن طريقة الحصول على حقوقهم بعد تعرضهم للنصب.



ونوه أن التطبيق سجل عليه نحو 300 ألف مواطن، منوهًا أن بعضهم تداين والآخر تطلق، وآخرين ماتوا بعدما علموا بعملية النصب.



من جانبه، ذكر محمد علاء، الشاب البالغ من العمر 26 عامًا، أنه علم بالتطبيق من أحد أصدقائه، قائلًا إنه كان واثقًا في البداية بأن التطبيق سينصب على المواطنين.



ولفت إلى أن الطمع سبب استثمار أمواله بالتطبيق، مضيفًا: «الواحد اتعمى عن الحلال والحرام ومخه اتشل، ولجات للتطبيق بسبب اللي إحنا فيه والضغوطات، أنا شاب عندي 26 سنة مش شغال شغلانة كويسة، وعاوز أجيب شقة وأتجوز».



وأكمل: «أهلي معرفني الصح والغلط، لكن ضغوط الحياة وصلتنا لكده، الواحد لو قعد يوم من غير شغل مش هيلاقي ياكل أو يشرب، وغلطتي إني حطيت فلوسي بالتطبيق رغم إني عارف إنه يعتبر ربا لأن المكسب الضعف».



أما محمود لطفي، فروى أنه أودع 25 ألف جنيه بالتطبيق، موضحًا أن التطبيق عرض عليهم شراء آلات تعدين بـ1700 جنيه مقابل إرسال 4 دولارات يوميًا.



واستطرد: «طرحت بعد ذلك آلات تعدين أخرى تتطلب دفع 8 آلاف جنيه مقابل الحصول على 12 دولارًا يوميًا، وأخرى بـ16 ألفًا مقابل 22 دولارًا، بدأوا يطمعونا وغفلونا بعرض شهادات إنهم مرخصين وعلم الحكومة بالأمر».



وأمر المستشار حمادة الصاوي، النائب العام بتشكيل فريق من نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال بمكتب النائب العام؛ للتحقيق في واقعة البلاغ المقدَّم ضد مُؤسسي التطبيق الإلكتروني المسمى «هوج بول».



ورصدت إدارة البيان بمكتب النائب العام منذ مطلع شهرِ مارس الجارِي، منشورات متعددة بمواقع التواصل الاجتماعي عنِ اتهام البعض مُؤسّسي التطبيق المذكورِ بالاحتيال عليهِم وتمكنهم من الاستيلاء على أموالهم.