«الشروق» توضح حقيقة تعيين مدير التعاقدات بمياه قنا 20 شخصا من أقاربه بالشركة

حالة من الغضب اجتاحت الشارع في محافظة قنا؛ بسبب ما أثير عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن تعيين مدير التعاقدات بشركة مياه الشرب والصرف الصحي، نحو 20 شخصا من أقاربه في المسابقة الأخيرة التي أعلنت عنها الشركة، وتقدم إليها نحو 30 ألف شاب، وتم اختيار حوالي 1000 منهم للتعيين في وظائف مختلفة منها مهندسين وكيميائيين وفنيين وأمن.



وانتابت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، حالة من الجدل الشديد على خلفية الوساطة التي شابت عملية الاختيار في مسابقة الشركة، وتعيين مدير التعاقدات بالشركة نحو 20 فردًا من أقاربه بحسب ورقة انتشرت على موقع التواصل الاجتماعي.



من جانبها أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، فور تداول هذه الورقة على موقع التواصل الاجتماعي، عن عدم صحة ما أثير من معلومات عن وجود تدخلات ووساطة في عملية الاختيار في المسابقة الأخيرة، بالإضافة إلى أن مسئولي الشركة التزموا الصمت، ورفضوا الإدلاء بأي تصريحات تخص هذه الواقعة.



فيما سعت "الشروق"، إلى الوصول لرئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا المهندس رجب عرفة، ولكن تعذر التواصل معه ليوضح تفاصيل الواقعة.



كما تواصلت "الشروق"، مع مسئول آخر رفض ذكر اسمه، قال إن جهات رقابية تجري التحقيق في هذه الواقعة لكشف تفاصيلها؛ لتوضح ما إذا كانت الأسماء بالورقة المنشورة على موقع التواصل الاجتماعي من أقارب مدير التعاقدات من عدمه.



من جانبه، قال محمد علي، أحد الذين تقدموا للمسابقة ولم يكن من المقبولين، إن آخر مسابقتين للشركة تم إلغاءهما؛ لذا هناك أزمة ثقة حقيقية في أي مسابقة تجريها الشركة؛ مطالبًا بأن تشرف جهات رقابية على مثل تلك المسابقات لتتم بحيادية ونزاهة.



بدوره، أكد النائب أحمد عبد الماجد الأحمر، عضو مجلس الشيوخ عن محافظة قنا، أنه يوجد جهات وأجهزة رقابية تحقق في الواقعة، مضيفًا: "نحن في انتظار انتهاء التحقيقات، فإن شاب المسابقة أي فساد فنحن مع إلغاءها فورًا، فنحن حتى الآن غير متأكدين من صحة الواقعة، وعرفناها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي".



وأشار الأحمر إلى أن النائب أحمد مهنا من حزب الحرية تقدم بطلب إحاطة بمجلس النواب، عن الواقعة، قائلا: "نحن نثق في نزاهة الجهات التي تقوم بالتحقيق في هذه الواقعة، فنحن نقدر أن عددًا كبيرًا من الشباب تقدموا للمسابقة، وتم اختيار نحو ألف منهم فطبيعي أن تكون هناك أيضا حالة غضب لدى من لم يحالفهم الحظ، لذلك علينا جميعا الانتظار لحين انتهاء الأجهزة الرقابية من عملها لكشف تفاصيل الواقعة، واعتماد نتيجة المسابقة أو إلغاءها".