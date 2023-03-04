شقيق رئيس الوزراء السنغافوري يدرس الترشح لانتخابات الرئاسة

قال لي هسين يانج، الشقيق الأصغر لرئيس وزراء سنغافورة لي هسين لونج إنه يدرس الترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة، التي من المتوقع أن تتم الدعوة لإجرائها في سبتمبر 2023.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن لي قوله إنه طلب منه الترشح للرئاسة وأنه سيدرس المسألة، وذلك بعد يوم من تصريح الوزير البارز تيو تشي هين أمام البرلمان أمس الأول الخميس بأن الشرطة تحقق بشأن لي وزوجته لي سويت فيرن على خلفية احتمال الإدلاء بشهادة زور تحت القسم.

وأضاف لي لوكالة بلومبرج عبر الهاتف: "هناك وجهة نظر تشير إلى أن الأمر يعتمد على من سيقترحونه، إذا ترشحت للانتخابات سيقعون في مشكلة كبيرة وقد يخسرون".

وتابع قائلا: "جاءني العديد من الأشخاص. إنهم يريدونني أن أترشح حقا، وهو أمر سأدرسه".

ورغم أن من يترشح للرئاسة في سنغافورة لا بد ألا يكون منتميا إلى حزب سياسي، فالعديد من المرشحين السابقين أعضاء سابقون في حزب العمل الشعبي الحاكم، أو تلقوا الدعم منه.