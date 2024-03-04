وصف الرئيس السوري بشار الأسد، روسيا بأنها "الدولة التي يتوقف مصير العالم عليها"، مشيرًا إلى أنه "لا تستطيع أي دولة أن تخوض معركة مصيرية في أوكرانيا اليوم وتكون جاهزة لهذه المعارك المتعددة".



ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية تصريحات الأسد -خلال مقابلة أجراها معه الصحفي الروسي فلاديمير سولوفيوف- أن "القرارات التي اتخذها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هي التي ستعيد روسيا إلى الساحة الدولية، والنتيجة التي ستحققها ستعيد التوازن للساحة العالمية"، مضيفًا أن "المواطنين الروس يقدرون المواقف الوطنية لبوتين".



وقال الرئيس السوري إن "الغرب يريد أن يكون هو الأقوى فقط، وليس روسيا، منذ أيام بطرس الأكبر"، متابعًا أن "روسيا تقف مع سوريا في حربها ضد الإرهاب، والسياسة الروسية الحالية تعيد روسيا إلى مكانتها".