القبض على كهربائى لاتهامه بقتل عامل بسلاح نارى في المرج

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تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط كهربائى لتعديه على عامل بسلاح نارى مما أودى بحياته بمنطقة المرج، وذلك بسبب وجود خلافات مالية بينهما.

البداية عندما ورد بلاغ لقسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات باستقبالها جثة أحد الأشخاص وبها إصابات بطلق خرطوش إثر إدعاء مشاجرة.

وبالانتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المتوفي "عامل - مقيم بدائرة القسم" و" كهربائى- مقيم بدائرة القسم" مصاب بجروح متفرقة، وذلك بسبب خلافات مالية بينهما تطورت لمشاجرة قام على إثرها الثانى بإطلاق عيار ناري باستخدام فرد خرطوش تجاه المتوفي، نتج عنه إصابته التى أودت بحياته.

وأمكن ضبط المتهم وبحوزته السلاح المستخدم فى إرتكاب الواقعة واعترف بارتكابها؛ فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.