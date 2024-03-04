الحكومة السويدية تزيد تمويل الأقاليم لتجنب شطب الوظائف

تعتزم الحكومة السويدية زيادة المخصصات المالية للأقاليم التي تواجه أزمة اقتصادية تهدد بشطب وظائف في قطاع الصحة.

وقال أولف كريستنسون رئيس وزراء السويد، في مؤتمر صحفي اليوم الإثنين، إنه في تعديل لميزانية العام الحالي ستضيف الحكومة 6 مليارات كورون سويدي (580 مليون دولار) لتمويل السلطات المحلية المسئولة عن تقديم خدمات الرعاية الصحية.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن رئيس الوزراء القول، إن الحكومة تتوقع استخدام حكومات الأقاليم لهذه الأموال بشكل أساسي من أجل تجنب شطب الوظائف في قطاع الصحة، مضيفا: "هذه تقديراتنا للمطلوب من الحكومة المركزية".

ورغم الركود الاقتصادي، تتحرك الحكومة السويدية، والتي تعتبر من أشد حكومات الاتحاد الأوروبي محافظة ماليا، بحذر على صعيد الإنفاق العام خوفا من ارتفاع معدل التضخم.

وقال رئيس الوزراء، إن أحدث قرار للحكومة جاء في الوقت الذي تدهورت فيه النظرة المستقبلية للاقتصاد منذ قدمت الحكومة خطط الإنفاق للعام الحالي في الخريف الماضي.

وفي الوقت نفسه تعاني ميزانيات الحكومات المحلية من ارتفاع النفقات، حيث توقعت في وقت سابق المنظمة الممثلة للحكومات المحلية في السويد وصول عجز ميزانيات حكومات الأقاليم السويدية الـ21 إلى 24 مليار كورون.