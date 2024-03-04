الكويت: بدء استقبال طلبات الترشح لانتخابات مجلس الأمة وتستمر حتى 13 مارس الجاري

بدأت إدارة شئون الانتخابات بوزارة الداخلية الكويتية، في استقبال طلبات المرشحين والمرشحات إلى انتخابات مجلس الأمة الكويتي، اليوم الاثنين، للفصل التشريعي الـ18 (أمة 2024) في اليوم الأول لفتح باب الترشح الذي يستمر حتى 13 مارس الجاري.

وكانت وزارة الداخلية الكويتية، أعلنت شروط الترشح والتي تتمثل في أن يكون المترشح كويتي الجنسية بصفة أصلية، وأن تتوافر فيه شروط الناخب وفقا لهذا القانون، وأن يكون اسمه مدرجا في أحد جداول الانتخاب، ويجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها، وألا يقل سنه يوم الانتخاب عن 30 سنة ميلادية، وألا يكون سبق الحكم عليه بحكمٍ بات في عقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة أو في جريمة المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية، ما لم يرد إليه اعتباره.

وأوضحت الداخلية الكويتية، أن للمرشح الحق في التنازل عن الترشيح بطلب يقدمه كتابة إلى مخفر الشرطة الخاص بالدائرة المرشح بها، في موعد أقصاه قبل ميعاد الانتخاب بـ7 أيام على الأقل.