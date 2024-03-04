أظهرت بيانات بنك اليابان المركزي الصادرة اليوم الاثنين نمو القاعدة النقدية في اليابان خلال الشهر الماضي بنسبة 4ر2% سنويا إلى 668ر661 تريليون ين. وكان المحللون يتوقعون ارتفاعها بنسبة 7ر4% بعد ارتفاعها بنسبة 8ر4% في الشهر السابق وفقا للبيانات المعدلة، في حين كانت البيانات الأولية تشير إلى ارتفاعها بنسبة 7ر4% سنويا.
وارتفعت كمية الأوراق النقدية المتداولة في الاقتصاد الياباني خلال نوفمبر الماضي بنسبة 1ر0% في حين تراجعت كمية العملات المعدنية بنسبة 2ر2% سنويا خلال ديسمبر الماضي.
في الوقت نفسه انخفضت كمية أوراق النقد المتداولة في الاقتصاد الياباني بنسبة 6ر0% سنويا خلال يناير الماضي، في حين تراجعت كمية العملات المعدنية المتداولة بنسبة 8ر1%.
وارتفع فائض ميزان الحساب الجاري بنسبة 1ر3% سنويا بما في ذلك نمو ميزان الاحتياطي النقدي بنفس النسبة.
وتراجعت القاعدة النقدية بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب خلال الشهر الماضي بنسبة 6ر7 % سنويا إلى 572ر668 تريليون ين.