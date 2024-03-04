إزالة 174 حالة تعد في المنوفية

أعلن اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، إزالة 174 حالة تعد منذ بدء المرحلة الثانية من الموجة الـ 22 لإزالة التعديات على أملاك الدولة بنطاق المحافظة، منوها بتنوع الإزالات ما بين بناء بدون ترخيص وبناء مخالف ومتغيرات مكانية وتعديات على أملاك الدولة بمختلف جهات المحافظة.

وأكد محافظ المنوفية، في بيان اليوم الأثنين، الاستمرار بكل حزم في رصد وإزالة حالات التعدي لتحقيق الخطة المستهدفة وفق الجداول الزمنية المحددة .

وشدد على رؤساء الوحدات المحلية بضرورة المتابعة المستمرة لأعمال تنفيذ الموجة الـ 22 لتذليل معوقات العمل أولا بأول والتصدي لكل أشكال التعديات علي أملاك الدولة بكل شدة وحسم وإزالتها في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين دون تقاعس، مع ضرورة التنسيق الكامل مع جميع جهات الولاية للأراضي التي تم إزالة التعديات من عليها لعدم السماح بعودة التعديات مرة أخرى.

وأشار إلى أن غرفة العمليات بالمحافظة تتابع يوميا موقف تنفيذ قرارات الإزالة لتحقيق المستهدفة من الموجة.