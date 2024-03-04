نيكي هيلي تحقق أول فوز لها على ترامب في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري

فازت نيكي هيلي، اليوم الاثنين، بالانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في مقاطعة كولومبيا بالعاصمة واشنطن، محققة فوزها الأول في حملة عام 2024.

وذكرت قناة "الحرة" الأمريكية أن مندوبة الولايات المتحدة السابقة لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي، حققت أول فوز لها في الحملة التمهيدية لعام 2024، متفوقة على الرئيس السابق دونالد ترامب في واشنطن العاصمة".

وأضافت أن "هيلي فازت في الانتخابات بنسبة 63% من الأصوات بعد إغلاق صناديق الاقتراع يوم الأحد".

ويؤدي فوزها هذا إلى وقف مؤقت لاكتساح دونالد ترامب منافسات تصويت الحزب الجمهوري، على الرغم من أن من المرجح أن يفوز الرئيس السابق بعدة مئات من المندوبين الآخرين في سباقات الثلاثاء الكبير هذا الأسبوع.

وعلى الرغم من خسارتها المبكرة، قالت هيلي إنها ستبقى في السباق على الأقل خلال تلك المنافسات.