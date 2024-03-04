بشار الأسد: دونالد ترامب سيفوز في انتخابات الرئاسة الأميركية المقبلة

أعرب الرئيس السوري بشار الأسد عن اعتقاده بأن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب سيفوز في انتخابات الرئاسة الأميركية القادمة، قائلا في مقابلة حصرية لقناة “سولوفيوف” الروسية اليوم الأحد إن تحليل وسائل الإعلام والمعلومات الأخرى تدل على أن ترامب سيفوز، مؤكدا أن الرؤساء الأميركيين لا يختلفون عن بعضهم البعض.



وأضاف الرئيس السوري: “كما قلت سابقا، إنهم مجرد مديرين تنفيذيين. فنحن بحاجة إلى معرفة من الذي يصنع السياسة حقا خلف عرض المرشح الذي سيفوز في الانتخابات”، مشيرا إلى أن “اللوبي ووسائل الإعلام والممولين والمصرفيين والأسلحة والنفط هي لاعب واحد. وهو الفائز على أية حال”.



وأكد الرئيس السوري أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي كان أكثر نجاحا في دور الممثل الكوميدي منه في دور “زعيم الأمة”،

وقال الأسد مازحا ردا على سؤال حول ما إذا كانت العقوبات التي يفرضها زيلينسكي قد انعكست عليه: “تسببوا لي في اضطراب عصبي”.



وأضاف الرئيس السوري: “إنه ممثل كوميدي. هذه كانت مهنته قبل الرئاسة. وبالمناسبة، كان أكثر نجاحا في دور الممثل الكوميدي، وليس زعيم الأمة”.