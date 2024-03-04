قرر سجين أمريكي حديث الإسلام ألا يبقى عاجزا أمام العدوان على قطاع غزة رغم سجنه منذ ٤٠ سنة، ليقوم بالتبرع بجميع راتبه الذي يتقاضاه عن عمله داخل السجن لصالح غزة، فأثار تفاعلا واسعا بين الأمريكيين.

وذكرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، أن حمزة ٥٤ سنة، مسجون منذ ٤٠ سنة بكاليفورنيا، تبرع بـ١٧ دولارا راتبه ككهربائي بالسجن، وذلك لصالح ضحايا قطاع غزة.

وأضافت الصحيفة نقلا عن جاستن ماشوف صديق حمزة، أن خبر تبرعه حصد تفاعلا واسعا كانت نتيجته أن يتبرع آلاف الأمريكيين بـ١٠٠ ألف دولار لحمزة، المقرر الإفراج عنه خلال أيام.

وكان حمزة تم الحكم عليه بالسجن المؤبد منذ ٤٠ سنة بتهمة قتل خطأ، وخلال سجنه اعتنق الإسلام وكرس حياته لجمع التبرعات للمحتاجين.

قام حمزة بعدة طلبات للإفراج عنه نظرا لصغر سنه وقت ارتكاب الجريمة، تم رفضها جميعا، ولكن آخر طلب له تم قبوله ليحصل على الإفراج خلال شهر مارس الحالي.