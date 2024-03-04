بدء محاكمة في فرنسا بشأن حادث قطار دموي قبل ثمانية أعوام

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بدأت في فرنسا محاكمة مسئولين في السكك الحديدية بشأن حادث قطار دموي وقع في منطقة الألزاس بشرق البلاد قبل أكثر من ثمانية أعوام.

ومثل للمحاكمة شركة السكك الحديدية الفرنسية وشركتان تابعتان لها وثلاثة أشخاص كانوا موظفين وقت وقوع الحادث في باريس للاشتباه في تسببهم في إيذاء بدني ووفاة نتيجة للإهمال.

ويواجه المتهمون أحكاما بالسجن لعدة سنوات وغرامات إذا تمت إدانتهم.

وكان الحادث الذي وقع في نوفبر 2015 قد أسفر عن مقتل 11 شخصا، وإصابة 42 آخرين.

يذكر أن القطار كان في رحلة تجريبية على خط السكك الحديدية الجديد فائق السرعة بين ستراسبورج وباريس وعلى متنه 53 شخصا، بالإضافة إلى موظفي السكك الحديدية، كان القطار يقل عددا من الركاب ومن بينهم أطفال.

وخرج القطار فائق السرعة عن القضبان عند منعطف وسقطت بعض عرباته من فوق جسر إلى قناة مائية.

وقالت تقارير إعلامية فرنسية إن الحادث كان هو الأسوأ الذي يتعرض قطار فرنسي فائق السرعة.