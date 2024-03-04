 الكرملين يطالب برلين توضيح محتوى مكالمة هاتفية تخص إمداد أوكرانيا بصواريخ كروز - بوابة الشروق
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الكرملين يطالب برلين توضيح محتوى مكالمة هاتفية تخص إمداد أوكرانيا بصواريخ كروز

موسكو-(د ب أ)
نشر في: الإثنين 4 مارس 2024 - 5:23 م | آخر تحديث: الإثنين 4 مارس 2024 - 5:23 م

انتقد الكرملين بشدة محتوى مكالمة هاتفية تم اعتراضها بين ضباط في القوات الجوية الألمانية وطالب بمزيد من المعلومات بشأنها.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، لوكالة إنترفاكس الروسية للأنباء اليوم الإثنين، إن المستشار الألماني أولاف شولتس أعلن توضيحا سريعا وشاملا للقضية.

وأضاف بيسكوف: "نأمل أن نعرف بطريقة ما، ولو حتى من خلال وسائل الإعلام، ما هي النتيجة التي توصل إليها التحقيق".

ونشرت روسيا الجمعة الماضي محادثة مسجلة بين ضباط بارزين ناقشوا فيها سيناريوهات نشر صاروخ كروز الألماني من طراز "توروس" إذا تم تسليمه إلى أوكرانيا.

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