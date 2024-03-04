المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر تدعو لعقد اجتماع دولي للنظر في انتهاكات إسرائيل بغزة

دعت الأمانة العامة للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر "آركو" إلى عقد مؤتمر عاجل لدول الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف لعام 1949، للنظر في انتهاكات سلطات الاحتلال الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة؛ وذلك في إطار إيفائها بالتزاماتها القانونية؛ عبر اتخاذ ما يلزم من تدابير منفردة أو مجتمعة لضمان احترام ما نصت عليه الاتفاقيات؛ وفقًا للمادة الأولى المشتركة.

وأكدت "آركو"، في تقرير أصدرته بعنوان "انتهاكات القانون الدولي الإنساني في فلسطين" ضرورة الضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي للسماح بدخول آليات ولجان تحقيق دولية والمنظمات الدولية إلى قطاع غزة، للوقوف على حجم الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني منذ السابع من أكتوبر 2023.

وأوصت المنظمة بمطالبة جميع الدول الأطراف في نظام المحكمة الجنائية الدولية بتخصيص مبلغ مالي تعويضي من الصندوق الاستئماني لتعويض الضحايا الفلسطينيين طبقًا لمقتضيات المادة 79 من نظام روما الأساسي الصادر سنة 1998 التي نصت على: أن ينشأ صندوق استئماني بقرار من جمعية الدول الأطراف لصالح المجني عليهم في الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة ولصالح أسر المجنى عليهم، للمحكمة أن تأمر بتحويل المال وغيره من الممتلكات المحصلة في صورة غرامات وكذلك المال والممتلكات المصادرة، إلى الصندوق الاستئماني الذي يدار وفقًا لمعايير تحددها جمعية الدول الأطراف.