 إضراب العاملين في الخدمات الأرضية بشركة لوفتهانزا أواخر الأسبوع الحالي - بوابة الشروق
الإثنين 4 مارس 2024 12:50 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

إضراب العاملين في الخدمات الأرضية بشركة لوفتهانزا أواخر الأسبوع الحالي

د ب أ
نشر في: الإثنين 4 مارس 2024 - 12:00 م | آخر تحديث: الإثنين 4 مارس 2024 - 12:00 م

دعت نقابة العاملين في قطاع الخدمات "فيردي" مرة أخرى العاملين في قطاع الخدمات الأرضية بشركة لوفتهانزا الألمانية إلى الإضراب يومي الخميس والجمعة المقبلين.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك