إضراب العاملين في الخدمات الأرضية بشركة لوفتهانزا أواخر الأسبوع الحالي

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دعت نقابة العاملين في قطاع الخدمات "فيردي" مرة أخرى العاملين في قطاع الخدمات الأرضية بشركة لوفتهانزا الألمانية إلى الإضراب يومي الخميس والجمعة المقبلين.