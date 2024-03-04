سنغافورة: المدعي العام يمدد سفر وزير سابق متهم بالفساد لأسباب صحية

قال مكتب المدعي العام في سنغافورة إن وزير نقل سابق تحيط به المشاكل ويواجه سلسلة من اتهامات بالفساد حصل على إذن بتمديد رحلة إلى أستراليا لمدة 16 يوما لأسباب صحية.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بيان أرسله مكتب المدعي العام، عبر البريد الإلكتروني، في وقت متأخر اليوم الإثنين، قوله إن أمام الوزير السابق إس إيسواران مهلة حتى 19 مارس للعودة من أستراليا.

ولم يتضمن البيان تفاصيل حول المرض الذي يعاني منه المسؤول السابق البالغ من العمر 61 عاما، إلا أنه أوضح أن المدعين لم يعترضوا على تمديد السفر الذي طلبه محامو إيسواران.