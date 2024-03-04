مكتب نتنياهو ينفي تقارير حول حالته الصحية: يعاني من الإنفلونزا فقط

نفى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء الاثنين، ما تردد حول الحالة الصحية للأخير، وقال إنه يعاني فقط من الإنفلونزا الموسمية.



وقال المكتب في بيان: "تقرير يارون أبراهام بشأن الحالة الطبية لرئيس الوزراء غير صحيح وغير مسؤول"، وفق صحيفة "معاريف" العبرية.



وفي وقت سابق الاثنين، قال يارون أبراهام الصحفي ومقدم البرامج السياسية بالقناة "12" الإسرائيلية الخاصة، إن نتنياهو ليس مصابا بـ "إنفلونزا خفيفة كما يدعى المحيطون به"، دون مزيد من التفاصيل.



وأكد المكتب أن نتنياهو "أصيب بالإنفلونزا الموسمية التي أصابت عددا كبيرا من موظفي المكتب، ويستمر طوال الوقت في اتخاذ القرارات وإجراء المشاورات وقيادة الحرب وإدارة كافة شؤون الدولة"، وفقا لوكالة الأناضول.



وكان نتنياهو قد أعلن تأجيل اجتماع لبحث الاستعدادات الأمنية لشهر رمضان كان من المقرر إجراؤه في مكتبه الاثنين، بسبب إصابته بالإنفلونزا، وفق بيان لمكتبه.