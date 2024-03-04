إعلان توصيات مؤتمر هندسة طنطا الدولي الأول

انتهت اليوم الاثنين، فاعليات الجلسة الختامية للمؤتمر الدولي الأول لقسمي الهندسة المعمارية والتخطيط والتصميم العمراني بكلية الهندسة بعنوان "تكنولوجيا العمارة والعمران نحو بناء مصر الحديثة" المنعقد من 2 مارس وحتى 4 مارس 2024 بمدينة الغردقة، تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي واللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، وبرعاية وحضور الدكتور محمود زكي رئيس الجامعة ورئيس المؤتمر وبحضور الدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد نصر عميد الكلية، ووكلاء الكلية ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والباحثين.

وأعلن الدكتور محمود زكي، توصيات المؤتمر والتي تضمنت مقترحا بتصميم وتنفيذ مشروع الهوية البصرية لمدينة الغردقة، مشيرا إلى استعداد جامعة طنطا للتعاون الفعال مع محافظة البحر الأحمر في ذلك، وإنشاء حاضنات تكنولوجية بكليات الهندسة لدعم ريادة الأعمال وتعزيز فرص إنشاء مشروعات متوسطة وصغيرة، وإنشاء مركز إقليمي بجامعة طنطا لتدويل البحث العلمي في الهندسة المعمارية والتخطيط والتصميم العمراني، وتحقيق الارتباط بين الموارد المحلية والمواد الحديثة وصناعات البناء والتشييد في كل مراحل التخطيط والتصميم والتنفيذ لتحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.

كما تضمنت التوصيات، التحول نحو التعليم المعماري الذكي من خلال توجيه اللوائح الدراسية والابحاث العلمية نحو البرمجيات الحديثة التي تعتمد على تكوين قواعد بيانات متكاملة واستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتكليف مركز البحوث والاستشارات الهندسية بإعداد دورات تدريبية لطلاب وخريجي برامج العمارة والتخطيط والتصميم العمراني على أحدث البرمجيات والتكنولوجيات في مجالات التخطيط والتصميم والتنفيذ، ونشر الوعي بين طلاب وخريجي كليات الهندسة في كيفية التصدي لأثار التغير المناخي من خلال ورش العمل والندوات والمؤتمرات.

كما أشاد رئيس الجامعة بما شهده المؤتمر على مدار يومين من تبادل الآراء والحلقات النقاشية أثناء الجلسات العلمية وعرض 41 ورقة بحثية، انتهت إلى مخرجات علمية قيمة أثرت البحث العملي في مجالات الهندسة المعمارية والعمران، موضحا أن تضافر الجهود بين المؤسسات التعليمية والبحثية والأكاديمية والقطاع الصناعي والاقتصادي والعمل الجماعي هو المحفز الرئيسي للنجاح، مشيدا بالمشاركة الواسعة من الشركات في فعاليات المؤتمر ورعايتهم لكافة أنشطته.

وأضاف رئيس الجامعة، أن مشاركة عدد من الباحثين والمتحدثين الرئيسيين من الدول العربية ساهم في تدويل المخرجات البحثية والتبادل الثقافي والمعرفي بين الباحثين ونظرائهم من الدول المشاركة، والتعامل مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة من منظور إقليمي.

في ختام الجلسة كرم الدكتور محمود زكي، رئيس الجامعة ورئيس المؤتمر اللجنة المنظمة، والشركات الراعية.