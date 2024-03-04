دراسة: إصابة 67% من المستوطنين الإسرائيليين بأمراض نفسية منذ طوفان الأقصى

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تتوالى تبعات عملية طوفان الأقصى على مجتمع المستوطنين الإسرائيليين، ومن أحدث دلالات الأزمة ما كشفته دراسة عن إصابة ٦٧٪ من المستوطنين المشاركين في استطلاع، بأعراض المرض النفسي منذ انطلاق طوفان الأقصى، وسط عجز في كوادر الطب النفسي بدولة الاحتلال.

ونقلت جيروزاليم بوست، أن هيئة بعاريم رواه للاستطلاع تحدثت مع أكثر من ٤٠٠ إسرائيلي لمعرفة الحالة النفسية السائدة.

وكشفت الدراسة تزايد المرض النفسي بين الشباب تحديدا بـ٧١٪، مقابل ٤٥٪ من الأشخاص الأكبر سنا أصيبوا بأعراض نفسية.

وأشارت الدراسة إلى اشتداد الحالات بين السيدات بواقع ٨٤٪ مصابات بأعراض المرض النفسي، مقابل ٥٠٪ من المستوطنين الرجال.

وأتت الأزمة النفسية في ظل عجز بأعداد الأطباء النفسيين، إذ أفاد ٢٦٪ من المبحوثين بتجنبهم العلاج النفسي نتيجة قلة عدد الأطباء والأخصائيين المؤهلين.

يذكر أن عدد من الدراسات السابقة أكد ارتفاع معدلات الإدمان والمشاكل الاجتماعية بين المستوطنين الإسرائيليين نتيجة الحالة الاقتصادية والنفسية الناجمة عن عملية طوفان الأقصى التي انطلقت ٧ أكتوبر الماضي.