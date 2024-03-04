قتيل وجرحى إثر سقوط صاروخ مضاد للدبابات على مستوطنة مارغليوت شمالي الأراضي المحتلة

أعلن الإسعاف الإسرائيلي المعروف باسم نجمة داود الحمراء، مقتل شخص وإصابة عشرة آخرين بجروح إثر سقوط صاروخ مضاد للدبابات أُطلق من لبنان على مستوطنة مارغليوت شمالي الأراضي المحتلة.



جاء ذلك في بيان مقتضب، زادت عليه هيئة البث الإسرائيلية بالقول إن القتيل والجرحى هم عمال تايلانديون.



وعلى الجانب اللبناني، قال «حزب الله»، إن عناصره تصدوا فجر الاثنين لمحاولتي ‏قوتين إسرائيليتين التسلل إلى داخل لبنان، حيث استهدفوا القوتين بأسلحة متنوعة وحققوا إصابات مباشرة.



كما أفاد بأنه استهدف ثكنة ‏زرعيت العسكرية الإسرائيلية ومحيطها بأسلحة المدفعية وحقق إصابات مباشرة.