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عقد الدورة البرلمانية السنوية للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني لمدة 7 أيام

بكين - د ب أ
نشر في: الإثنين 4 مارس 2024 - 12:04 م | آخر تحديث: الإثنين 4 مارس 2024 - 12:04 م

من المقرر أن تُعقد الدورة البرلمانية السنوية للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، لمدة سبعة أيام، بحسب ما قاله لو تشينجيان، المتحدث باسم المجلس، اليوم الاثنين.

وقال المتحدث في بكين، إنه من المقرر أن يبدأ اجتماع كبار المسئولين والمندوبين، يوم غد الثلاثاء، ليستمر حتى يوم الاثنين المقبل. وبحسب المعلومات الرسمية فإن التقرير الخاص بعمل الحكومة يأتي على رأس جدول الأعمال.

كما تعد أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المقبل، محورا رئيسيا أيضا. وتعتزم الحكومة أيضا الكشف عن هدف النمو الاقتصادي الخاص بعام 2024، الذي ينتظره الكثير من المراقبين بفارغ الصبر.

ويتوقع بعض الخبراء أن تضع الحكومة، بقيادة زعيم الدولة والحزب، شي جين بينج، هدفا طموحا للنمو.


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