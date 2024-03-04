إعلام عبري: ثقل الحركة وضعف الاستخبارات يوقعان جيش الاحتلال في كمائن المقاومة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

توالت حوادث وقوع جنود الاحتلال الإسرائيلي في أكمنة معقدة للمقاومة خلال الأسابيع الأخيرة قتل آخرها ٣ جنود وجرح ١٤، فيما لفت موقع عبري إلى أن ضعف استخبارات الاحتلال وثقل حركة جنوده سبب لتزايد تلك الهجمات النوعية للمقاومة.

ونقل موقع والا العبري، عن مصادر بجيش الاحتلال، أن القوات المجتاحة لغزة تفتقد خفة الحركة والمناورة؛ ما يسحب منها زمام المبادرة لصالح المقاومة الفلسطينية.

ونوهت المصادر العسكرية بضعف قدرة جنود الاحتلال عن رصد أنفاق المقاومة ونقاط قيادتها؛ ما يسهل على المقاومين التحرك والاقتراب من الجنود الإسرائيليين دون أن يكشفهم الاحتلال.

وأشارت المصادر إلى ظهور خلافات على مستويات قيادة القوات بشأن عملية اجتياح رفح، ما يزيد من حدة الأزمة بين القوات داخل غزة.

ولفت الموقع نقلا عن المصادر إلى أن حالة التخبط والاختلاف بين القوات في غزة ستنعكس على مسار المفاوضات مع المقاومة.