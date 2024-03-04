صحة غزة: الجيش الإسرائيلي يقتل عشرات الفلسطينيين

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة اليوم الأحد، أن الجيش الاسرائيلي قتل عشرات الفلسطينيين عند دوار الكويتي جنوب شرق مدينة غزة.

وقال أشرف القدرة الناطق باسم وزارة الصحة في بيان له وصل إلى وكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) نسخة منه ، إن "الجيش الاسرائيلي ارتكب مجزرة جديدة ضد المدنيين في غزة".

ولم يفصح القدرة عن مزيد من التفاصيل.

وقال إن القوات الإسرائيلية "تنفذ جرائم إبادة جماعية ممنهجة تستهدف مئات الآلاف من البطون الجائعة شمال غزة".

من جانبهم، قال شهود عيان إن الجيش الإسرائيلي أطلق النار صوب المواطنين عند دوار الكويتي أثناء انتظارهم شاحنات المساعدات المحملة بالطحين، ما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات من السكان المحليين.

ويقع دوار الكويتي في شارع صلاح الدين جنوب شرق مدينة غزة، وأقام الجيش الإسرائيلي بالقرب منه حاجزًا عسكريًا يفصل مدينة غزة عن الجنوب، وتتمركز به المدفعية والجرافات الإسرائيلية، وتُطلق النيران على كل شخص يقترب منه.

ولم يصدر أي تعقيب فوري من الجيش الإسرائيلي على هذه التطورات التي تأتي بعد أيام من حادثة مماثلة.

وتأتي هذه الحادثة بعد أيام من استشهاد ما يقارب 112 فلسطينيا على دوار النابلسي غرب مدينة غزة بينما كانوا ينتظرون وصول شاحنات محملة بالمساعدات الإنسانية والدقيق.