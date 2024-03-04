البرهان يدعو إلى استعادة السودان عضويتها في الاتحاد الأفريقي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعرب رئيس مجلس السيادة الإنتقالي السوداني القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عن ثقة السودان في الاتحاد الأفريقي وما يمكن أن يقدمه من حلول شريطة أن تعيد الدولة ثقتها في الاتحاد الأفريقي بالتعامل معها كعضو كامل الحقوق في هذه المنظمة.

وذكرت وكالة السودان للأنباء "سونا" أن البرهان إلتقى يوم الأحد وفد آلية الاتحاد الإفريقي رفيعة المستوى المعنية بالسودان برئاسة محمد شنباز.

وقدم رئيس مجلس السيادة السوداني تنويراً شاملاً لوفد الآلية حول تطورات الأحداث منذ الخامس والعشرين من أكتوبر من عام 2021 الذي شهد فض الشراكة بين المكون العسكري والقوى السياسية لتعثر الوصول إلى توافق، مؤكداً أن ماحدث وقتها لم يكن انقلاباً.

وأطلع رئيس مجلس السيادة وفد الآلية الأفريقية على التطورات السياسية في السودان منذ إنقلاب الدعم السريع وتمرده على الدولة والإنتهاكات التي إرتكبها في حق المواطنين المدنيين .

وأعرب البرهان عن ثقة السودان في الاتحاد الأفريقي وما يمكن أن يقدمه من حلول شريطة أن تعيد الدولة ثقتها في الاتحاد الأفريقي بالتعامل معها كعضو كامل الحقوق في هذه المنظمة.

كما أوضح البرهان لهم أن أساس الحل يكمن في انسحاب القوات المتمردة من المدن والقرى التي إحتلتها وشردت أهلها.

من جانبه، شدد شنباز على ضرورة إيقاف الحرب وتحقيق الاستقرار للسودان وشعبه والذي يمثل استقراراً لكل القارة الأفريقية باعتبار موقعه الجغرافي الهام والاستراتيجي.

وأشار شنباز إلى حرص الآلية الأفريقية وسعيها لإيجاد حلول للازمة، مشيراً إلى أن الآلية استمعت لكل القوى السياسية السودانية.