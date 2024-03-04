ضبط شخصين حاولا غسل 40 مليون جنيه حصيلة اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" – مقيمان بمحافظتى القاهرة والجيزة لقيامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وإظهارها كأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الأراضى والسيارات والدراجات النارية وتأسيس الشركات.

وقُدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكوران بـ40 مليون جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.