أظهرت بيانات بنك اليابان المركزي الصادرة اليوم الاثنين نمو القاعدة النقدية في اليابان خلال فبراير بنسبة 4ر2% سنويا إلى 668ر661 تريليون ين.
وكان المحللون يتوقعون ارتفاعها بنسبة 7ر4% بعد ارتفاعها بنسبة 8ر4% في كانون الثاني/يناير وفقا للبيانات المعدلة، في حين كانت البيانات الأولية تشير إلى ارتفاعها بنسبة 7ر4% سنويا.
في الوقت نفسه انخفضت كمية أوراق النقد المتداولة في الاقتصاد الياباني بنسبة 6ر0% سنويا ، في حين تراجعت كمية العملات المعدنية المتداولة بنسبة 8ر1%.
وارتفع فائض ميزان الحساب الجاري بنسبة 1ر3% سنويا بما في ذلك نمو ميزان الاحتياطي النقدي بنفس النسبة.
وتراجعت القاعدة النقدية بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب خلال الشهر الماضي بنسبة 6ر7 % سنويا إلى 572ر668 تريليون ين.