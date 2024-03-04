سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أظهرت بيانات بنك اليابان المركزي الصادرة اليوم الاثنين نمو القاعدة النقدية في اليابان خلال فبراير بنسبة 4ر2% سنويا إلى 668ر661 تريليون ين.

وكان المحللون يتوقعون ارتفاعها بنسبة 7ر4% بعد ارتفاعها بنسبة 8ر4% في كانون الثاني/يناير وفقا للبيانات المعدلة، في حين كانت البيانات الأولية تشير إلى ارتفاعها بنسبة 7ر4% سنويا.

في الوقت نفسه انخفضت كمية أوراق النقد المتداولة في الاقتصاد الياباني بنسبة 6ر0% سنويا ، في حين تراجعت كمية العملات المعدنية المتداولة بنسبة 8ر1%.

وارتفع فائض ميزان الحساب الجاري بنسبة 1ر3% سنويا بما في ذلك نمو ميزان الاحتياطي النقدي بنفس النسبة.

وتراجعت القاعدة النقدية بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب خلال الشهر الماضي بنسبة 6ر7 % سنويا إلى 572ر668 تريليون ين.