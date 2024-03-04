بثت فضائية «الجزيرة»، مساء اليوم الاثنين، مقطع فيديو يرصد مواطن فلسطيني يجمع البطاطس التالفة لإطعام أطفاله في شمال قطاع غزة، حيث بلغ سوء التغذية مستويات حادة.



وظهر الفلسطيني وهو يقشر البطاطس التي جمعها من القمامة، قائلًا: «يا جماعة والله العظيم ما في أكل لدينا، لم نأكل أنا وأولادي منذ 4 أيام، أولادي يبكون من قلة الطعام، وجمعت البطاطس من القمامة حتى أتمكن من إطعامهم».



وأشار إلى أن والدته استشهدت كما أن منزلهم تعرض للقصف؛ بسبب الحرب الإسرائيلية، قائلًا إنه لا يمتلك مصدر رزق الآن.



وأضاف: «الله يعلم الوضع، أريد أن أُسكت وأطعم أولادي، إلنا 150 يوما محاصرين مش قادرين نطعم أولادنا ولا نجيب أكل ولا نروح ولا نطلع ولا نيجي، انجبرت ألم شوية بطاطا خربانة حتى أسد جوع أولادي».







ويتواصل العدوان الإسرائيلي على غزة، فيما كشفت وزارة الصحة الفلسطينية في القطاع حصيلة جديدة لضحايا العدوان المستمر لليوم 150 يومًا على التوالي.



وقالت صحة غزة، في بيان، إن حصيلة العدوان الإسرائيلي ارتفع إلى 30 ألفًا و534 شهيدًا، مع تسجيل 71 ألفًا و920 جريحًا، منذ السابع من أكتوبر الماضي.



وأضاف البيان، أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 13 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 124 شهيدًا و210 إصابات خلال الـ24 ساعة الماضية.



وأشار إلى أن عددًا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.