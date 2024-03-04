مقتل 3 أشخاص إثر حريق شب بمنزل في إسبانيا

لقي ثلاثة أشخاص حتفهم في حريق شب بمنزل في إسبانيا في وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين، بحسب ما أعلنت عنه السلطات.



وأصيب 15 شخصا آخرين في الحريق الذي اندلع في منزل ببلدة فيلاخويوسا الساحلية في مقاطعة أليكانتي شرقي إسبانيا، حيث عانى معظمهم من استنشاق الدخان، ولكن ذكرت تقارير أنهم الآن بأمان وبصحة جيدة.



وبحسب المعلومات الرسمية، فإن القتلى الثلاثة هم شخصان بالغان وقاصر واحد.



وقالت خدمات الطوارئ إن الحريق اندلع في شقة بالطابق الحادي عشر نحو الساعة الثانية صباحا (0100 بتوقيت جرينتش)، وجرى إخماد الحريق بعد نحو خمس ساعات ونصف.



وتم حصر كل من كان في المبنى، في حين لا تزال أسباب الحريق مجهولة حتى الآن.



وفيلاخويوسا هو منتجع ساحلي على البحر المتوسط يبلغ عدد سكانه أقل من 35 ألف نسمة ويقع في منطقة فالنسيا.



وكان عشرة أشخاص حتفهم لقوا حتفهم في حريق كبير اندلع في أحد المباني الشاهقة في نفس منطقة العطلات الشهيرة في 22 فبراير الماضي.