قال المستشار دكتور أحمد فهمي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الإقليم يمر بحالة اضطراب وتوتر شديد، مشيرًا إلى أن العالم يشهد على المستويين الدولي والإقليمي الكثير من الأزمات غير المسبوقة منذ عقود.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء DMC»، الذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال عبر فضائية «DMC»، مساء الاثنين، أن الأحداث توالت عالميًا وإقليميًا منذ بداية جائحة كورونا في نهاية عام 2019، حتى انتهت بالحرب الإسرائيلية على غزة والتوترات في البحر الأحمر.

ونوه أن «مصر حذرت بشدة وبصوت مسموع من اتساع نطاق الصراع والاقتتال في غزة، ووصوله إلى أماكن أخرى»، مستشهدًا بتبعات الحرب الآن متمثلة في الهجمات على السفن داخل البحر الأحمر وغيرها.

وأشار إلى أن «الوضع في غزة شديد الصعوبة والقسوة»، معقبًا: «الخسارة الإنسانية غير مقبولة وغير متصورة على الإطلاق، ضمير الإنسانية يؤلمها بشدة ومع ذلك يستمر القتال».

وأكد أن «مصر منذ بداية الحرب ضغطت بشكل مكثف على كل الأطراف؛ لتحكيم صوت العقل وضبط النفس ووقف نزيف دماء الشعب الفلسطيني».

ولفت إلى أن «الحرب أسفرت حتى الآن عن سقوط أكثر من 30 ألف شهيد، وعشرات الآلاف من المصابين، وعدد آخر من المفقودين والمحاصرين تحت الأنقاض».