 بسبب وفاة المعارض أليكسي نافالني .. كندا تعلن فرض عقوبات جديدة على روسيا - بوابة الشروق
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بسبب وفاة المعارض أليكسي نافالني .. كندا تعلن فرض عقوبات جديدة على روسيا

أ ش أ
نشر في: الإثنين 4 مارس 2024 - 10:28 ص | آخر تحديث: الإثنين 4 مارس 2024 - 10:28 ص
أعلنت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي فرض عقوبات جديدة على الحكومة الروسية، وذلك ردًا على وفاة زعيم المعارضة الروسية أليكسي نافالني الشهر الماضي.

وأوضحت وزيرة الخارجية الكندية -في بيان- أن "الإجراءات ستُفرض على ستة من كبار المسئولين الروس وموظفين رفيعي المستوى في النيابة العامة والقضاء والإصلاحيات"، قائلة إنه "يجب على روسيا إجراء تحقيق كامل وشفاف في وفاة نافالني".

وأعلنت كندا في 23 فبراير الماضي فرض عقوبات على 10 مسئولين ورجال أعمال روس آخرين و153 كيانا، بالتنسيق مع الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

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