قال أوتمار هيتسفيلد، المدرب الأسبق لبايرن ميونخ، إن فريقه يواجه ضغوطا أكبر لتقديم أداء جيد في مباراته بدور ال16 لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمام مواطنه باير ليفركوزن.

وأكد هيتسفيلد لصحيفة "بيلد" الألمانية قبل مباراة الذهاب التي تجرى غدا الأربعاء في ميونخ، أن ليفركوزن نال احترام بايرن، بعدما حافظ على سجله خاليا من الهزائم في مبارياته الست الأخيرة أمام الفريق البافاري العريق، منذ تولي الإسباني تشابي ألونسو تدريب الفريق في أكتوبر 2022.

وأضاف المدرب الألماني: "بايرن يواجه ضغوطا أكبر وخسارة أكبر؛ لأن نهائي دوري الأبطال هذا العام سيقام في ميونخ".

ويتطلع بايرن، متصدر ترتيب الدوري الألماني "بوندسليجا" حاليا، للصعود للمباراة النهائية لدوري الأبطال، الذي يجرى في 31 مايو المقبل على ملعبه، كما فعل عام 2012، الذي شهد خسارته النهائي بركلات الترجيح أمام تشيلسي.

وتولى هيتسفيلد، تدريب بايرن ما بين عامي 1998 و2004 ثم في الفترة من 2007 إلى 2008، وفاز معه بدوري أبطال أوروبا عام 2001. كما فاز بالبطولة ذاتها مع الغريم التقليدي بوروسيا دورتموند عام 1997.

وأثنى هيتسفيلد على ألونسو، الذي أنهى مسيرته كلاعب في بايرن، وقاد ليفركوزن للتتويج بالثنائية المحلية (الدوري الألماني وكأس ألمانيا) الموسم الماضي.

وأوضح هيتسفيلد "ما يفعله هو فن، وما يعجبني بشكل خاص هو أسلوبه المتحكم على خط التماس. كان تشابي شخصية عظيمة في الدوري الألماني كلاعب، وأصبح كذلك منذ فترة طويلة كمدرب".

وأضاف هيتسفيلد في إشارة إلى التكهنات حول انتقال ألونسو لتدريب ريال مدريد في المستقبل: "سيكون تشابي قادرا على تدريب أي ناد كبير في العالم".

في الوقت نفسه، أشاد هيتسفيلد أيضا بالبلجيكي فينسنت كومباني، مدرب بايرن، حيث قال "كانت خطوة جيدة للغاية من بايرن. كما أنني أستمتع به كثيرا. كان كومباني أيضا لاعبا من الطراز العالمي. يمكنك أن تشعر بذلك عندما تشاهده كمدرب".